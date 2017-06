Solider Nettogewinn für Goodyear Tire!

Liebe Leser,

Goodyear hat 2016 mit 1,26 Mrd $ einen soliden Nettogewinn erwirtschaftet. Zurückzuführen ist die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr auf Einmaleffekte durch den Verkauf des Venezuela-Geschäfts. Für die gute Geschäftsentwicklung sind vor allem die Regionen Americas und Asien-Pazifik verantwortlich. Mit gut 166 Mio Einheiten weltweit hat Goodyear annähernd genauso viele Reifen abgesetzt wie 2015, damit aber rund 8% weniger Umsatz erzielt. Die Umsätze summierten sich auf 15,2 Mrd $.

längerfristige Ziele hat der Konzern noch einmal bestätigt

Das operative Ergebnis sank ebenfalls, allerdings nur um 2% auf etwas unter 2 Mrd $. Der Jahresauftakt hätte besser ausfallen können. Der Umsatz ist zwar leicht auf 3,7 Mrd $ gestiegen, aber der Gewinn ging von 184 auf 166 Mio $ zurück. Bis auf die Region Asien-Pazifik hat Goodyear in den anderen Regionen weniger Reifen verkauft. Besonders schwierig sind die Geschäftein der Region EMEA. Das Werk in der Nähe von Karlsruhe wird geschlossen. Grund ist die Konzentration auf nachfragestarke Premium-Reifen.

In wachstumsschwache oder rückläufige Segmente will Goodyear weniger investieren. Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Rohmaterialkosten und mit Blick auf die Preisverhandlungen mit einigen seiner Kunden geht Goodyear für 2017 von einem EBIT auf Vorjahresniveau aus. Seine längerfristigen Ziele hat der Konzern noch einmal bestätigt. Bis zum Jahr 2020 peilt der Reifenhersteller einen operativen Gewinn von 3 Mrd $ an.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.