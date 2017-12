Solide Zahlen für Iberdrola S.A.

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Iberdrola hat für das 1. Halbjahr solide Zahlen abgeliefert und treibt die Nachhaltigkeit seiner Geschäftsaktivitäten mit hohen Investitionen voran. Der Konzernüberschuss stieg um 4,2%. Insbesondere die Netzwerkaktivitäten der USTochter Avangrid trugen zu der guten Entwicklung bei. Dämpfend wirkten sich die Liberalisierung der Aktivitäten in Großbritannien und das niedrigere Wasser- und Windkraftaufkommen in Spanien aus.

Das neu formierte Unternehmen wird bis zu 43 Mio Menschen mit Strom beliefern

Bereits 80% der Ertragskraft speist sich aus regulierten Aktivitäten oder langfristigen Verträgen, was dem Konzern eine hohe Planungssicherheit gibt. Darauf basierend wurden die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 35% aufgestockt. Bis 2020 plant Iberdrola, bis zu 25 Mrd € in den Ausbau seiner Netzwerkaktivitäten und in erneuerbare Energien zu investieren. Dazu zählen beispielsweise Western Link, ein Unterseekabel, das Strom aus erneuerbaren Energien von Schottland nach Wales leitet und der Offshore-Windpark Wikinger in der Ostsee.

Aber auch in Lateinamerika ist der Konzern präsent. Durch die Integration von Neoenergia und Elektro wird der größte Stromkonzern Lateinamerikas entstehen, an dem Iberdrola 52,4% halten wird. Das neu formierte Unternehmen wird bis zu 43 Mio Menschen mit Strom beliefern. Zum Vergleich: In Spanien versorgt Iberdrola 18 Mio Kunden.

