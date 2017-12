Solide Zahlen für die Flughafen Wien AG!

Liebe Leser,

Der Flughafen Wien hat für das 1. Halbjahr solide Zahlen vorgelegt. Alle relevanten Kennzahlen haben sich positiv entwickelt. Der Umsatz stieg um 3,4% auf 357,5 Mio €. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 2,3% auf 0,65 € pro Aktie. Alle Geschäftsbereiche konnten zum Erfolg des Konzerns beitragen. Besonders gut hat sich das Außengeschäft auf Malta entwickelt. Zusätzlich zum Flughafen Malta hält der Flughafen Wien auch Beteiligungen an der MIA-Gruppe, die für den Betrieb auf dem maltesischen Flughafen verantwortlich ist.

Die Reiselust der Europäer ist groß

Neben den klassischen Flughafen-Dienstleistungen kümmern sich die Unternehmen der MIA-Gruppe vor allem um die parallel anfallenden Bedürfnisse der Kunden. Dazu zählen neben der Organisation der Parkflächen auch die Vermietung der Einzelhandels- und Bürobestände. Das Handling wird zusätzlich von zwei externen Unternehmen durchgeführt.Die Umsätze des Segments Malta stiegen im 1. Halbjahr um 16,7% auf 36,7 Mio €, was vor allem auf das größere Passagieraufkommen zurückzuführen ist.

Der Tourismus auf Malta brummt. Davon profitieren nicht nur die klassischen Flughafen-Dienstleistungen, sondern auch die artverwandten Geschäftsbereiche. Ähnlich lief es am Heimatflughafen in Wien. Die Reiselust der Europäer ist groß. Der Flughafen Wien ist dabei ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Mittelmeerregion und die Mittelstrecken-Flüge in den Nahen und Mittleren Osten. Die Aussichten für 2018 sind positiv.

