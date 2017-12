Solide Halbjahresergebnisse für Schlumberger!

Weitere Suchergebnisse zu "Schlumberger":

Liebe Leser,

Schlumberger hat solide Halbjahresergebnisse präsentiert. Der Konzern steigerte den Umsatz um 4,9% und schrieb unter dem Strich wieder schwarze Zahlen. Wachstumstreiber Nummer 1 war die Tochter Cameron, deren Umsatz um 63,5% auf 2,5 Mrd $ nach oben schoss. Auch die Sparten Production und Reservoir Characterization haben besser abgeschnitten. Nur die Drilling-Sparte musste einen Rückgang um 9,6% auf 4,1 Mrd $ melden. Regional überzeugte Nordamerika mit einem Wachstum von 27,2% auf 4,07 Mrd $. Das Auslandsgeschäft schrumpfte dagegen um 2,7% auf 10,1 Mrd $.

Schlumberger hat die Übernahme von 51% an der russischen Eurasia Drilling angekündigt

Der Konzern hat keine konkrete Jahresprognose abgegeben, erwartet aber im 2. Halbjahr in Nordamerika eine stabile Entwicklung. Im Auslandsgeschäft sieht Schlumberger Anzeichen für eine Zunahme der Bohraktivitäten. Vor allem Offshore-Projekte gehen wieder an den Start, sodass derKonzern mit weiteren Aufträgen rechnen kann. Untermauert wird der Optimismus durch die Entwicklung in der Sparte Reservoir Characterization, deren Umsatz im 2. Quartal sequenziell um 8,7% gestiegen ist.

Dies bedeutet: Die Kunden aus der Öl- und Gasindustrie investieren wieder, um zu klären, ob sich die Ausbeutung eines neuen Vorkommens lohnt. Ende Juli hat Schlumberger die Übernahme von 51% an der russischen Eurasia Drilling angekündigt. Deren Kerngeschäft ist die Erschließung konventioneller Ölfelder in Russland. Offen ist, ob die russischen Behörden den Deal genehmigen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.