Solide Geschäftsentwicklung bei China Mobile?

CM hat noch keine neuen Geschäftszahlen veröffentlicht. In der Vergangenheit ist der chinesische Konzern mit der Veröffentlichung seiner Zahlen schon öfters in Verzug gekommen. Aufgrund der gleichgebliebenen Marktbedingungen gehen wir allerdings von einer recht soliden Geschäftsentwicklung aus. Dabei sollte der Umsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich gestiegen sein. Auch der Gewinn sollte nach dem etwas schwächeren Vorjahr wieder zugelegt haben.

China Mobile hat im Land der Mitte praktisch eine Monopolstellung inne

Die Zeiten, in denen sich CM vor technologischen Entwicklungen verschlossen hat, scheinen vorbei. Lange Zeit hat die chinesische Regierung die operativen Geschäfte beeinflusst und so praktisch für eine Abschottung des Konzerns gesorgt. Doch spätestens seit CM auch mit Apple kooperiert, sind diese Tage vergessen. Jetzt geht der Konzern sogar noch einen Schritt weiter und arbeitet zukünftig mit Samsung an einem Prototyp für das ultraschnelle Datennetz 5G. Das neue Datennetz soll spätestens bis 2018 flächendeckend angeboten werden können.

Ob CM dadurch neue Kunden gewinnen kann, ist fraglich. Der chinesische Konzern hat im Land der Mitte praktisch eine Monopolstellung inne, und kann deshalb kaum noch wachsen. Zwei wesentliche Wachstumsmöglichkeiten gibt es aber noch: Entweder bindet China technisch die Landregionen stärker in das Gesellschaftsleben mit ein, oder CM wagt eine regionale Expansion in andere Länder. Beides birgt Risiken und wird den Gewinn belasten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.