Solide Ergebnisse für ZEAL Network!

Liebe Leser,

ZEAL hat solide Ergebnisse für die ersten 9 Monate präsentiert. Der Umsatz stieg um 45,2% und die Gesamtleistung, die auch Innenumsätze und andere Erträge umfasst, um 10,2% auf 101,2 Mio €. Der Gewinn hat sich sogar nahezu verdoppelt. Verantwortlich für die gute Entwicklung war das B2C-Segment (Business-to-Consumer). Das Gesamtvolumen der Spieleinsätze wuchs um 4,6% auf 204,1 Mio €. ZEAL hat 7 neue Sofortlotterien und einen verbesserten Webshop gestartet.

ZEAL kann weiter expandieren und seinen Kundenstamm erweitern

Von der Fußball-EM hat der Konzern dagegen nicht profitiert. Im Gegenteil: Ein sportliches Großereignis hat eher eine geringere Aktivität der Kunden zur Folge. Die Jahresprognose wurde bestätigt: eine Gesamtleistung von 125 bis 135 Mio € sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 25 bis 35 Mio €. In den 9 Monaten stieg das EBIT um 12,4% auf 23,3 Mio €. Den Umsatz schätzen wir auf 115 Mio €. Nach einigen günstigen Urteilen europäischer Gerichte hat die Gefahr staatlicher Eingriffe abgenommen.

ZEAL kann also weiter expandieren und seinen Kundenstamm erweitern. Im laufenden Quartal wird der Konzern in Irland an den Start gehen. Der Lizenzantrag wurde bereits genehmigt. Der Brexit und die damit verbundenen negativen Wechselkurseffekte wurden im jüngsten Zahlenwerk noch nicht sichtbar. Auch in Zukunft rechnet das Management mit keinen wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Ein großes Risiko bleiben aber JackpotAuszahlungen, gegen die sich der Konzern nur teilweise absichern kann.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse