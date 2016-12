Solide Ergebnisse für Luxottica Group!

Weitere Suchergebnisse zu "Luxottica":

Luxottica steigerte im 3. Quartal den Umsatz um 3,2% auf 2,16 Mrd €. Getrieben wurde der Anstieg durch solide Ergebnisse in Europa und eine erweiterte Sommersaison, die den Erfolg der neuen Kollektionen begünstigten. Noch nach dem 1. Halbjahr hat der Anbieter von Brillen der Marken Ray Ban oder Chanel sein Ziel für das Umsatzwachstum 2016 auf 2 bis 3% halbiert. Beim Gewinn stellte Luxottica ein ähnliches Plus in Aussicht. In den vergangenen Jahren stieg der Gewinn meist doppelt so stark wie der Umsatz.

Online-Umsätze legten ordentlich um 18% zu

Wegen der durch Anschläge gedämpften Reise- und Kauflust der Verbraucher stellte Luxottica auch seine Prognosen für die kommenden Jahre in Frage. Luxottica wächst dennoch aufgrund seiner vertikalen Integration und geografischen Diversifizierung – trotz geringerer Großhandelsumsätze in Nordamerika und China wegen einer strengeren Handelspolitik. Im Einzelhandel hat Sunglass Hut mit einem Umsatzwachstum von 14% einmal mehr seinen Platz als weltweit führende Marke bestätigt.

Ein schwaches Marktumfeld in Nordamerika und höhere Rabatte verringerten den Umsatz auf vergleichbarer Fläche im Einzelhandel. Dafür legten die Online-Umsätze ordentlich um 18% zu. Für 2017 erwartet die Gruppe im E-Commerce-Bereich erneut ein starkes Wachstum. Jüngst hat Luxottica neue Smart-Gläser für Athleten vorgestellt. Das Besondere an der neuen Datenbrille ist, dass die smarten Gläser zugleich als sprachbasiertes Coaching-System fungieren. Entwickelt wurde die Datenbrille gemeinsam mit Intel.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

