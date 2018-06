"Solidarität statt Heimat" / Ein Aufruf gegen Rassismus in der öffentlichen Debatte

Frankfurt/Main (ots) - Das Institut Solidarische Moderne (ISM),medico international und kritnet fordern eine klare Positionierunggegen Rassismus und wenden sich gegen eine Politik des Ressentiments.Zahlreiche Personen unterstützen den Aufruf.Die Initiatoren setzen mit dem Aufruf ein notwendiges Zeichengegen die zunehmende Polarisierung von rechts in den Debatten umMigration und Asyl. Sie fordern, Rassismus und Entrechtung klar beimNamen zu nennen und eine solidarische und humanitäre Position gegenden Rechtsruck zu verteidigen. Der Erziehungswissenschaftler undPublizist Prof. Dr. Micha Brumlik, die Sozialwissenschaftlerin Prof.Dr. Naika Foroutan, die Intendantin des Hamburger Theaters Kampnagel,Amelie Deuflhard, der Autor Georg Diez, die Soziologin Prof. Dr.Sabine Hark und weitere Wissenschaftler und Kulturschaffende sindErstunterzeichner."Es ist gegenwärtig kaum möglich, sich zwei Wochen Zeit für eineInitiative wie die unsere zu nehmen - die Talfahrt des Rechtstaates,des Asylrechts und der öffentlichen Debatte erreicht alle drei Tageeinen nächsten Tiefpunkt", so Sabine Hess, Professorin fürKulturanthropologie in Göttingen und Mitverfasserin des Aufrufs. "Wirsehen eine Politik auf dem Vormarsch, die auf Isolation, Ausgrenzungund Abwehr setzt und dabei Menschenrechte und demokratischeGrundwerte missachtet. Der aktuelle Asylstreit zwischen CSU und CDUliegt ganz auf dieser Linie: Innenminister Seehofer fordert dabeioffen zum Bruch europäischen Rechts auf im rechtspopulistischenÜberbietungswettbewerb."Stephan Lessenich, Professor für Soziologie in München, ebenfallsMitverfasser des Aufrufs, zieht folgende Linie von denBäcker-Aussprüchen eines Christian Linders zur aktuellen politischenZuspitzung: "In den letzten Jahren hat sich in weiten Teilen Europasein politischer Rassismus breitgemacht, der die Grenzen zwischen demkonservativen, rechten und faschistoiden Lagern zunehmendverschwimmen lässt. Der größte Erfolg der AfD war nicht ihr Einzug inden Bundestag. Ihr mit Abstand größter Erfolg ist, dass man sich indiesem Land wieder hemmungslos menschenverachtend geben und äußernkann, wie wir es in der Stellungnahme formuliert haben."Neben migrations- und asylpolitischen Fragen geht es im Aufruf vorallem darum, an die Willkommenskultur im langen Sommer der Migrationanzuknüpfen. Dafür braucht es aber die Konfrontation, so MarioNeumann vom ISM: "Wir erleben seit Monaten eine unerträglicheöffentliche Schmutzkampagne, einen regelrechtenÜberbietungswettbewerb der Hetze gegen Geflüchtete, Migrantinnen undMigranten, aber auch gegen die solidarischen Milieus dieserGesellschaft. Was wir brauchen ist kein Masterplan zur Migration,sondern ein Masterplan gegen Rassismus."Dr. Ramona Lenz von medico international bekräftigt ihrerseits:"Ein großer Teil der Gesellschaft erkennt Migration alsgesellschaftliche Realität an und ist solidarisch mit Menschen aufder Flucht. Das ist nicht naiv und realitätsfremd. Die Haltung derer,die Demokratie und Menschenwürde verteidigen, muss in deröffentlichen Debatte dringend wieder hörbarer werden."AUFRUF ONLINE - https://solidaritaet-statt-heimat.kritnet.org/Das Institut Solidarische Moderne (ISM) ist eine Programmwerkstattfür neue linke Politikkonzepte, die über Parteigrenzen hinwegzwischen Politik und Wissenschaft, Zivilgesellschaft und sozialenBewegungen agiert.Kritnet ist ein Netzwerk für kritische Migrations- undGrenzregimeforschung, das an der Schnittstelle voninterdisziplinärer, kritischer Wissenschaft und politischenInitiativen und Aktionen arbeitet.Medico international ist eine Hilfs- undMenschenrechtsorganisation, die sich für die globale Verwirklichungdes Menschenrechts auf Gesundheit einsetzt und in ihrer kritischenÖffentlichkeits- und Kampagnenarbeit mit anderen Organisationen undInitiativen zusammenarbeitet.Pressekontakt:Sabine Hess - kritnet - 0163 455 8561, shess@uni-goettingen.deRamona Lenz - medico international - 0163 256 2185, lenz@medico.deMario Neumann - ISM - 0179 887 8538, neumann.mario@gmail.comOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell