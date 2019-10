Solidarisch und generationengerecht: Ein neuer Generationenvertrag für die Pflege

Berlin (ots) - Um die Pflege finanziell dauerhaft zu sichern,setzt sich der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) füreine generationengerechte Finanzreform ein: Ein neuerGenerationenvertrag soll die Belastung der Älteren durch steigendeEigenanteile gezielt abfedern und zugleich die Jüngeren beim Aufbaueiner privaten Eigenvorsorge unterstützen. So könnte der Beitragssatzzur Pflegeversicherung langfristig auf dem heutigen Niveau nahe 3Prozent stabilisiert werden."Unser Vorschlag baut eine Brücke zwischen den Generationen", soPKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. "Wer die Pflege sozial gerechtreformieren will, darf nicht nur an die heute Pflegebedürftigendenken." Genau da liegt die Schwäche anderer Modelle: ObSockel-Spitze-Tausch, Vollversicherung oder Zuschüsse ausSteuergeldern - dies alles würde die demografieanfälligeUmlagefinanzierung ausweiten, die Jüngeren damit noch weiter belastenund den Wirtschaftsstandort Deutschland schwächen."Wir wollen stattdessen immer mehr Versicherte in die Lageversetzen, ihre persönliche 'Pflegelücke' zu schließen, ohne dienachfolgenden Generationen zu belasten", so Reuther. EntsprechendeTarife der PKV sind bereits auf dem Markt und kosten, insbesonderebeim Abschluss in jüngeren Jahren, oft viel weniger als vermutet.Durch Steuerabzüge, betriebliche Vereinbarungen oder staatlicheFörderung wie beim sogenannten Pflege-Bahr könnten sie noch günstigerwerden.Für die heute Älteren, denen der Aufbau einer ausreichendenEigenvorsorge nicht mehr ohne weiteres möglich ist, sieht dasPKV-Modell zusätzliche Leistungen aus der Pflegepflichtversicherungvor: Der Anstieg der Eigenanteile würde dadurch gedämpft. Dabeierhielten die heute über 80-Jährigen die größte Unterstützung und dienachfolgenden Jahrgänge schrittweise etwas weniger. Sobald alle"Babyboomer" im Ruhestand sind, kann diese Solidarleistung auslaufen.Die nachkommenden Versicherten wären dann durch private Vorsorgenachhaltig abgesichert.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell