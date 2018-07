Solid State: Einfach unglaublich

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Solid State, die im Segment "Elektronische Komponenten" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 20.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 285 GBP.Die Aussichten für Solid State haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,54 liegt Solid State unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent). Die Branche "Hardware" weist einen Wert von 43,08 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

