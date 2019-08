Solid Home ausgezeichnet mit Iconic Award 2019 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Das Joint Venture aus der Bauwerk Capital GmbH & Co. KG und derRed Square GmbH, sowie die Immobilienmarketing-Agentur acre (activconsult real estate gmbh) zählen zu den Preisträgern des ICONIC AWARD2019, der jährlich vom Rat für Formgebung ausgelobt wird. Prämiertwurden Kampagne und Markenauftritt für das markante WohnhochhausSOLID Home in Frankfurt am Main in der Kategorie Communication mitder Auszeichnung "ICONIC Awards 2019: Innovative Architecture -Winner".Für den Wohnturm SOLID Home, welcher von Bauwerk Capital und RedSquare nach einem Entwurf von KSP Jürgen Engel Architekten imFrankfurter Europaviertel realisiert wird, entwickelte acre denNamen, die Designwelt sowie den ganzheitlichen Markenauftritt. Zielwar es, SOLID Home im wachsenden Hochhaus-Wohnungsmarkt als wertigesObjekt zu positionieren und zugleich vom Luxussegment abzugrenzen.Die Kampagne setzt auf einen integrierten Mix aus unterschiedlichenKommunikationstools, welcher die unabhängige Fachjury überzeugte."Mit SOLID Home verwirklichen wir urbanes Wohnen, das denBedürfnissen von heute gerecht wird. Dazu gehören eine moderne undzugleich zeitlose Architektur ebenso wie gutes Design, hoherWohnkomfort, eine Ausstattung mit hochwertigen, nachhaltigenMaterialien und ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept. Die Kampagnespiegelt diese Symbiose von Modernität und werthaltiger Zeitlosigkeitwider", sagt Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter vonBauwerk Capital. Gerald Tschörner, Geschäftsführer von Red Square,fügt hinzu: "Es ist sehr erfreulich, dass unser Streben nach einemintegralen Konzept des Projekts in Form, Ausstattung und öffentlicherPräsentation für die Stadt, die Umgebung und die Menschen, die darinwohnen, durch diesen Award belohnt wird. SOLID Home ist dasstädtische Wohnen der Zukunft.""Der Name SOLID Home formuliert das Markenversprechen vonBeständigkeit und Geborgenheit und vernachlässigt bewusst den Aspektdes Hochhauswohnens zugunsten tieferliegender Bedürfnisse.Versatzstücke aus Architektur und Interior Design, Muster und Farbenformen grafische Collagen und prägen in Kombination mit Zitaten von'Vätern' der Moderne einen Auftritt, der SOLID Home alsanspruchsvolles Gebäude von bleibendem Wert präsentiert", erklärtSandra Breidbach, Creative Director bei acre.SOLID Home bietet 200 Eigentumswohnungen auf 21 Etagen bei einerGesamtwohnfläche von insgesamt 15.250 Quadratmetern und einer Höhevon 66 Metern. In der zweiten Hälfte 2020 soll es bezugsfertig sein.Zum Konzept gehören u.a. auch Kooperationen mit E-Schwalbe-AnbieterGovecs, MORGEN Interiors und SieMatic, ein großer Lobbybereich, SmartHome und Concierge-Services.Pressekontakt:Bauwerk Capital GmbH & Co. KGJulia WaldMarketing ManagerinPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPrinzregentenstraße 2280538 MünchenTel.: +49 (89) 41 55 95 - 1441Fax: +49 (89) 41 55 95 - 29jwald@bauwerk.debauwerk.deRED SQUARE GmbHAaron TschörnerAssistent der GeschäftsführungVermarktungSiemensstraße 1063263 Neu-IsenburgTel.: +49 (69) 69 71 30 - 60Fax: +49 (69) 69 71 30 - 650info@red-square.dered-square.deOriginal-Content von: Bauwerk Capital GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell