Soli-Abschaffung: Wie die Regierung Sie durch die Manege führt

Lieber Leser,

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat nunmehr verkündet, der Soli-Zuschlag werde fast vollständig abgeschafft. Für 90 % aller Menschen in Deutschland, hieß es. Man merkt, es ist Wahlkampfzeit. In weniger als einem Monat wird in zwei Ost-Bundesländern gewählt, Ende Oktober noch einmal. Die SPD ist am Rande der Wahrnehmung gelandet – und jetzt gibt es plötzlich eine große Steuersenkung für fast alle.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung