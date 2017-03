Solera steigert Fahrzeugdatenabdeckung in China auf über 95 Prozent

- Die Marktabdeckung hat sich im vergangenen Jahr mehr alsverdoppelt.- Solera erfasst bereits mehr als 166 Millionen Fahrzeuge aufchinesischen Straßen.- Umfassende Fahrzeugdaten sowohl für Exporte als auch Importe.Westlake, Texas (ots/PRNewswire) - Solera Holdings, Inc.(http://www.solerainc.com/), ("Solera"), ein Weltmarktführer beiDaten und Software für die Verwaltung von Fahrzeugen, Wohneigentumund persönlicher Identität, gab heute bekannt, dass man die Abdeckungder Import- und Exportdaten aller Fahrzeuge auf chinesischen Straßenvon 45 Prozent auf 95 Prozent mehr als verdoppelt hat. Solerasumfassendes Profil von mehr als 166 Millionen Fahrzeugen in China istein bisher unübertroffener Meilenstein bei der Aggregation undNormalisierung von Fahrzeugdaten im größten Automarkt der Welt.Der erweiterte Umfang der Datenbank Soleras über chinesischeFahrzeuge schließt jetzt Folgendes ein:- mehr als 100 spezifische Fahrzeughersteller;- mehr als 1.000 Fahrzeugmodelle und 9.000 Sub-Modelle;- mehr als 150.000 optionale Fahrzeugkonfigurationen;- 1,5 Millionen spezifische Lagerteile; und- 800.000 spezifische Fahrzeugteilgrafiken.Die erhöhte Abdeckung erlaubt ebenfalls die beschleunigteVerbreitung der umfassenden Produkte und Dienstleistungen von Solerafür das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen in China.Solera stellte mit dem Bau des Solera Data Development Center inBeijing in 2008 zum ersten Mal seine globalen Fähigkeiten bei Datenim chinesischen Markt vor. Im Dezember 2015 erweiterte Solera seineInvestition mit der Eröffnung von CESVICHINA, des erstenForschungszentrums für Fahrzeugversicherung in China, das sich aufdie Innovation bei Fahrtechnologie konzentriert, um dieFahrzeugversicherungsinfrastruktur des Landes voranzutreiben."Seit wir auf den chinesischen Markt gekommen sind, verfolgen wirdie Mission, Partnerschaften zum wechselseitigen Nutzen allerBeteiligten in der Fahrzeugindustrie zu unterstützen und Solerasglobales Fachwissen bei innovativen Daten- und Softwaresystemeneinzusetzen", sagte Tony Aquila, der Gründer, Chairman und CEO vonSolera. "Diese nennenswerte Zunahme aggregierter Daten erlaubt esuns, intelligentere, sicherere und fortschrittlichere Praktiken undNormen für die chinesische Fahrzeugindustrie zu entwickeln, indem wirWissen und Transparenz in alle 54 Stadien des Fahrzeuglebenszyklusbringen."Über SoleraSolera wurde vom Erfinder und Unternehmer Tony Aquila gegründetund wird seitdem auch von ihm geleitet. Das Unternehmen ist einWeltmarktführer bei digitalen Technologien, welche die wichtigstenVermögenswerte des Lebens verwalten und schützen: unsere Autos,unseren Wohnraum und unsere Identitäten. Seit der Gründung im Jahr2005 als Start-up in einer Garage ist Solera aggressiv mit über 40Akquisitionen in seinen Plattformen Risk Management Solutions[Risikomanagementlösungen], Service Maintenance & Repair[Serviceinstandhaltung und Reparaturen] und Customer RetentionManagement [Kundenbindungsmanagement] gewachsen. Zu denProduktlösungen des Unternehmens zählen derzeit Audatex, AutoPoint,CAP/HPI, Digidentity, Enservio, Explore Data, Hollander, Identifix,Inpart, LYNX und TitleTec, ebenso wie die Vorzeigeanwendung desUnternehmens, Digital Garage. Heute verarbeitet Solera jährlich mehrals 240 Millionen Transaktionen für ca. 200.000 Partner und Kunden in80+ Ländern. Die weltweit 6.000+ Geschäftspartner von Solera sinddurch eine starke Kultur verbunden, die außergewöhnlichesunternehmerisches Denken und dauerhafte "machen wir es anders"Innovation hoch schätzt, und sie kommen aus unterschiedlichenzukunftsorientierten Branchen, darunter Fahrzeugtechnologie,künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung, Datenwissenschaft,Cybersicherheit, kognitives Design und Schutz digitaler Identitäten.Solera notierte ab 2007 mit dem Aktiensymbol "SLH" an der NYSE, wurde2009 in den S&P 400 aufgenommen, und 2016 mit einer Transkation imWert von $ 6,5 Milliarden, die von Investoren, wie Vista EquityPartners, Koch Industries und Goldman Sachs unterstützt wurde, wiederin den Privatbesitz zurückgeführt. Weitere Informationen finden Sieunter www.solera.com, fb.com/solerainnovation(http://fb.com/solerainnovation) oder @soleraworks auf Instagram(http://www.instagram.com/soleraworks) und Twitter(http://www.twitter.com/soleraworks).Warnhinweise zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen,darunter Aussagen über: die Fähigkeit Soleras, die zunehmendeAbdeckung von Fahrzeugdaten in China einzusetzen, um (i) die Produkteund Dienstleistungen der Solera Gruppe für das Lebenszyklusmanagementvon Fahrzeugen in ganz China zu verbreiten und (ii) Solera zubefähigen, intelligentere, sicherere und fortschrittlichere Praktikenund Normen für die chinesische Fahrzeugindustrie zu entwickeln. DieseAussagen stützen sich auf derzeitige Erwartungen, Schätzungen undAnnahmen und unterliegen zahlreichen Risiken, Unabwägbarkeiten undunbekannten künftigen Ereignissen, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse nennenswert davon abweichen. Dietatsächlichen Ergebnisse können von den in dieser Pressemitteilunggenannten aufgrund der, den besonderen Transaktionen und unseremGeschäft inhärenten Risiken und Unabwägbarkeiten nennenswertabweichen, darunter, ohne sich darauf zu beschränken: das Unvermögen,den erwarteten Nutzen aus der zunehmenden Abdeckung der Fahrzeugdatenin China zu erzielen; Risiken in Zusammenhang mit und möglichenegative Auswirkungen von Übernahmen, Investitionen, Joint Venturesund ähnlichen Transaktionen; anhaltende Akzeptanz der Produkte undDienstleistungen der Solera Gruppe in China und in anderen Ländern;die Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Preise von Produkten,Dienstleistungen und das Geschäft von Solera in China und in anderenLändern; Soleras Fähigkeit, erforderliche zusätzliche Finanzierungzur Unterstützung seines Geschäftes oder der betrieblichen Tätigkeitzu erhalten; schnelle technologische Veränderungen in der Branche, inder Solera Tätig ist; und die Auswirkungen von Sicherheitsverstößenauf das Geschäft und den Ruf von Solera. 