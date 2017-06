Soldaten holen über die Streitkräftebasis ihren Realschulabschluss nach/Pilotprojekt für höhere Laufbahneignung (FOTO)

Hannover (ots) -Ein Jahr lang haben sie Bücher gewälzt, Formeln auswendig gelernt,gebüffelt: Rund 70 Soldaten zwischen Mitte Zwanzig und AnfangDreißig starteten im Sommer 2016 an der Bundeswehrfachschule Hannoverin ein Pilotprojekt der Streitkräftebasis. Ihr Ziel: denRealschulabschluss nachholen. Dieser befähigt zum Wechsel eine höhereLaufbahn. Bei entsprechender Qualifikation sollen die Teilnehmer nunzum IT-Feldwebel ausgebildet werden. Denn: Die Bundeswehr suchtdringend Fachpersonal im IT-Bereich. "Wir bieten jungen Menschen inder Streitkräftebasis die Möglichkeit, ihr Potential auszuschöpfenund ihre Karriere flexibel zu gestalten", sagt der Inspekteur derStreitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis über das Projekt.Zweite Chance genutzt: Am Mittwoch, 14. Juni, erhalten dieAbsolventen des Pilotlehrganges ihre Abschlusszeugnisse. Damit istder erste Schritt getan. 19 Absolventen haben die Eignung zumIT-Feldwebel nachgewiesen, nun müssen sich die Soldaten noch in einemAuswahlgespräch beim Karrierecenter der Bundeswehr durchsetzen.Aufgrund der positiven Resonanz ist das Projekt um ein Jahrverlängert worden. Über eine Öffnung des Modells für die gesamteBundeswehr ist noch nicht entschieden. Die zehn Bundeswehrfachschulensind dem Bildungszentrum der Bundeswehr in Mannheim unterstellt. Anden Schulen werden im Schwerpunkt Zeitsoldaten ausgebildet. Im Rahmendes Berufsförderungsdienstes bereiten sie sich auf den Einstieg inszivile Berufsleben vor. Es können höherwertige Abschlüsse erlangtsowie bestehendes Schulwissen auf Stand gebracht werden. AlleAbschlüsse sind bundesweit anerkannt.Interessierte Medienvertreter sind herzlich zur Zeugnisübergabe am14. Juni 2017 um 10 Uhr eingeladen!Pressekontakt:Landeskommando BremenDr. Stefanie KullickTelefon: +49 (170) 7149194lkdohbpressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkr?ftebasis, übermittelt durch news aktuell