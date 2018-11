"Soldaten": 3sat-Dokumentation über das Selbstverständnis und den Berufsalltag von Soldatinnen und Soldaten (FOTO)

Mainz (ots) -Mittwoch, 14. November 2018, 20.15 UhrErstausstrahlung100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918untersucht die Dokumentation von Christian Frey, wie und warum sichdas Bild des Soldaten in der Öffentlichkeit verändert hat. 3sat zeigt"Soldaten" am Mittwoch, 14. November 2018, um 20.15 Uhr inErstausstrahlung.Am Ende des Ersten Weltkrieges wurden die heimkehrenden Soldatendes Deutschen Reiches noch begeistert empfangen - obwohl sie denKrieg verloren hatten. Sie hatten mit Karabiner, Bajonett undTornister Mann gegen Mann "für Gott und Vaterland" gekämpft. Heutesind die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr hochspezialisierteHightech-Krieger in einer Armee, in der Männer und Frauen nicht nurDeutschland verteidigen sollen, sondern an internationalenUN-Einsätzen weltweit beteiligt sind. In ihrer Heimat werden siedafür jedoch nicht nur gefeiert. Immer wieder schlagen ihnenAnfeindungen entgegen. Die Dokumentation zeigt das Bild der Soldatenfrüher und heute, ergründet das Selbstverständnis der Soldatinnen undSoldaten und zeigt ihren Berufsalltag.Den Film als Video-Stream: https://ly.zdf.de/kBz/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/soldaten3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell