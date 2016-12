Solarworld versucht zu punkten!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

die Solarworld AG nutzt derzeit offensichtlich viele Möglichkeiten, um die im letzten Quartal stark geschrumpften Cash-Bestände nicht weiter schnell schmelzen zu lassen. So wurde zuletzt die per 31.12. fällige Zinszahlung auf die beiden Solarworld-Anleihen auf deren Laufzeitende verschoben – was laut Anleihenbedingungen möglich ist und somit kein Zahlungsausfall ist. Doch es wird eng bei Solarworld, denn wenn im operativen Geschäft weiter rote Zahlen geschrieben werden, wie sollen sich dann die Cash-Bestände erhöhen? Es sieht ein wenig nach Zweckoptimismus aus, was Solarworld zuletzt veröffentlicht hat. So sei in Paris „ein erstes Wohn- und Bürogebäude“ eingeweiht worden, bei dem die Bewohner direkt den auf dem Dach per Solarworld-Modulen erzeugten Strom nutzen (und dieser nicht ausschließlich ins allgemeine Netz eingespeist wird).

Solarworld: Expansion in Frankreich?

Zudem seien auf den Dächern eines Carports eines E.Leclerc-Supermarktes Photovoltaik-Module von Solarworld zum Eigenverbrauch des Supermarktes installiert worden. Eine feine Sache, sicherlich – doch wenn es hier um ein Volumen von 500 Kilowatt geht, dann ist das nichts, was als „Durchbruch“ zu bewerten wäre. Anders sähe es aus, wenn es sich nur um ein Pilotprojekt handelt und die Supermarktkette Solarworld danach große Folgeaufträge geben wird. Doch davon war in der Meldung nichts zu lesen. Ich weise darauf hin, dass ich bei Solarworld investiert bin.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse