Solarworld verspricht bis 2019 wieder schwarze Zahlen

BONN (dpa-AFX) - Der angeschlagene Solarkonzern Solarworld will bis 2019 wieder aus der Verlustzone kommen.



"Bis 2019 wollen wir operativ wieder in den schwarzen Zahlen sein und das dann auch bleiben", sagte Konzernchef Frank Asbeck am Mittwoch bei der Jahresbilanz in Bonn laut einer Mitteilung. 2017 sei ein "Jahr des Übergangs". Der Umsatz werde 2017 in etwa konstant bleiben, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde sich erholen, aber weiter negativ ausfallen.

Solarworld leidet unter dem im vergangenen Jahr stark gefallenen Weltmarktpreis für Solarmodule. 2016 hatte das Unternehmen ein Minus von 99 Millionen Euro beim Ebit und unter dem Strich knapp 92 Millionen Euro Verlust hinnehmen müssen. Das Unternehmen will 400 seiner rund 3300 Stellen abbauen, sich neu aufstellen und auf Spitzenqualitäten konzentrieren./rs/DP/fbr