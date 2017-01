Solarworld und die Kurstreiber

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Die Aufwärtsdynamik bei der Solarworld-Aktie hält an. Nachdem der Titel am 9. Januar sein vorzeitiges Hoch bei 6,50 Euro erreicht, fiel das Papier am Mittwoch bis auf 3,71 Euro. Am Freitag legt der Kurs wieder um bis zu 15% auf 5,13 Euro zu. Was steckt dahinter? Der Grund für die rasante Kurs-Rallye findet sich vermutlich in einem gegebenenfalls glimpflicheren Ausgang eines...