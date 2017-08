Solarworld: Der nächste Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

Solarworld-Aktionäre haben gewiss nichts zu lachen. Hier droht ein Totalverlust, wie das Unternehmen selbst kommuniziert hat. Denn es ist wahrscheinlich, dass die noch zu erhaltenden Erlöse für den Verkauf der restlichen Assets an die Gläubiger gehen werden. Es wäre da sehr überraschend, wenn für die Aktionäre darüber hinaus etwas übrig bleiben würde. Doch spekulieren einige Trader vielleicht dennoch darauf, da der Kurs noch immer über Null notiert? Oder verwechseln einige die Nachrichten zur „neuen Solarworld“ mit der „alten Solarworld“?

Solarworld: Totalverlust voraus?

Denn die Pläne, die es im Hinblick auf die neue Solarworld gibt, betreffen die alte AG nicht mehr. An der „neuen“ Solarworld – die die Rechtsform einer GmbH hat – ist die Beteiligungsstruktur eine andere als an der alten AG. Oder um es klar zu sagen: Wer Aktien der Solarworld AG hat, der ist mit diesen eben an der Solarworld AG beteiligt und nicht am neuen Unternehmen. Und noch ein Punkt: Der Xetra-Handel mit der Solarworld-Aktie ist eingestellt worden. Es gibt noch andere Börsenplätze, an denen die Aktie gehandelt wird – auf Xetra ist dies jedenfalls derzeit nicht mehr der Fall.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet . . .

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.