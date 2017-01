Solarworld- „keine Chance“, sagen die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

wir haben Sie gewarnt. Der starke Kurssprung in der Solarworld-Aktie, entpuppte sich wie erwartet als eine Luftnummer. Es ist auch kein Wunder, bei den Fundamentaldaten und den Aussichten in der Branche. Der Kurs testete nach dem Freudensprung kurz die obere Trendkanalbegrenzung des langfristigen Abwärtstrends, korrigierte dann allerdings wieder um 45 %, ehe er am Freitag wieder mit einem Up-Gap eröffnete. Damit ist der Kurs aktuell zwischen dem 200- und dem 100-Wochendurchschnitt gefangen.

Asbeck will investieren

Das kurzfristige Up-Gap auf Tagesbasis, kam höchst wahrscheinlich in Folge der angekündigten Investitionsvorhaben seitens Konzernchefs Asbeck im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 12.01.2017. Demnach will Asbeck eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe tätigen, um die Waferfabrik in Freiberg auf die neusten Qualitätsstandards zu bringen. Damit kämpft Asbeck weiterhin gegen die mögliche Pleite des Konzerns an. Dabei sind ihm die Kontrolleure des Aufsichtsrats stets auf den Fersen, wie das Handelsblatt berichtet. Den eigenen Angaben nach, habe der Konzern im vierten Quartal einige Maßnahmen ergriffen, um die Liquidität zu verbessern. Ob das was gebracht hat, werden wir sehen. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres wies Solarworld ein Gearing (Finanzverbindlichkeiten/EK) von 157,9 % auf und ist damit als finanziell instabil zu bezeichnen.

