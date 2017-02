Solarworld bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Verantwortlich für die derzeitige Kursdynamik von Solarworld war der Verkauf einer Lithiumlagerstätte an die kanadische Minengesellschaft Bacanora Minerals. Der Verkauf bringt Solarworld eine Sofortzahlung in Höhe von 5 Millionen Euro fürdie ersten 50 Prozent am Projekt. Bei Übernahme der restlichen Hälfte wird für Bacanora Minerals eine Summe im „mittleren zweistelligen...