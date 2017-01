Solarworld: Wirklich nur Zocker?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Während die Aktie von Solarworld noch am 07. Dezember ein neues Allzeit-Tief bei 2,23 Euro erreichte, explodiert das Papier heute um fast 40% und klopft damit an die 4-Euro-Marke. Auf den ersten Blick verwundert dieser Kursanstieg, da unternehmensseitig keine neuen Nachrichten vorliegen. Vielmehr war die Aktie des Solarmodul-Produzenten in den vergangenen zwölf Monaten stark unter...