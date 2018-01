Solarworld: Weiter warten!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

bei der Solarworld AG heißt es immer noch warten im Hinblick auf den möglichen Verkauf der US-Tochter – denn das ist ein wichtiges verbliebenes Asset der im Insolvenzverfahren befindlichen Solarworld AG. Es gilt hier aufzupassen: Wenn Sie in den Medien etwas über die Produktionsstätten von Solarworld in Deutschland lesen, dann ist damit wahrscheinlich die SolarWorld Industries GmbH gemeint – diese hat diese Produktionsstätten von der Solarworld AG gekauft. Die Aktien beziehen sich aber ausschließlich auf die im Insolvenzverfahren befindliche Solarworld AG und profitieren damit nicht von einem möglichen wirtschaftlichen Erfolg der verkauften deutschen Produktionsstätten!

Solarworld AG: Gelingt der Verkauf der US-Tochter?

Deshalb kommt es für die Solarworld AG darauf an, was mit dem ihr noch verbliebenen Vermögensgegenständen geschieht. Und als Muttergesellschaft der US-Tochter ist sie natürlich an einem guten Verkaufspreis interessiert, um das Geld an die Gläubiger weiterreichen zu können. Gläubiger, wohlgemerkt! Die Aktionäre stehen gewissermaßen ganz hinten in der Reihe, erst müssen die vorrangigen Gläubiger bedient werden. Und ob dann noch etwas für die Aktionäre übrig bleibt, ist mehr als fragwürdig – weshalb sich diese auf einen Totalverlust einstellen sollten. Genau wird sich das erst nach dem Verkauf der verbliebenen Assets der Solarworld AG sagen lassen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.