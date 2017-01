Solarworld: Was sind bloß die Hintergründe?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

vergangene Woche rätselten die Börsianer, was wohl hinter dem explosiven Kursanstieg der Solarworld-Aktie steckt. Die Aktie, die zu Jahresbeginn noch im Bereich 2,50 Euro notierte, hatte sich bis zum Ende letzter Woche mehr als verdoppelt. Und zu Wochenbeginn geht es munter weiter aufwärts. Der charttechnische Widerstand im Bereich 5,30/35 Euro (Topp von August 2016) wurde locker genommen, es ging weiter im zweistelligen Prozentbereich nach oben. Die Gerüchteküche brodelt:

Übernahme oder Einigung im Hemlock Streit? Die Gerüchteküche brodelt!

Hat Solarworld eine Einigung mit Hemlock erzielen können? Sie wissen, dass Hemlock die Bonner auf Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe verklagt hat, was wie ein Damokles-Schwert über der Aktie hängt. Oder wird Solarworld übernommen, vielleicht von einem Energie-Riesen, der sein Geschäft im Bereich Erneuerbare Energien zum Schnäppchenpreis erweitern möchte? Denn Solarworld kostet auch nach dem Kursanstieg noch weniger als 100 Mio. Euro (= Marktkapitalisierung), wofür ein Mehrfaches an Umsatz eingekauft werden kann. Doch so sehr die Gerüchteküche brodelt – offiziell ist immer noch nichts bekannt! Die nächsten Tage könnten deshalb extrem spannend werden bei Solarworld. Ich weise darauf hin, dass ich bei Solarworld investiert bin.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse