Solarworld – Warum weitere 100 % Kursplus folgen!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Lieber Leser,

es geht wieder los! Nach der Bekanntgabe eines Deals bzgl. des Lithiumabbaus im Erzgebirge schoss die Aktie von Solarworld per Xetra-Schlusskurs und unter sehr hohem Handelsvolumen um 57,6 Prozent in die Höhe. Die gleichberechtigte Partnerschaft mit Bacanora Minerals mit einem Volumen von etwa 10 Millionen Euro ist an sich nicht groß. Doch wenn man bedenkt, dass Lithium weltweit begehrt und in Europa kaum zu finden ist, ist das schon beachtlich. So macht sich Solarworld ein Stück unabhängig vom Weltmarkt. Aktionäre feiern den Deal entsprechend und glauben damit weiter an eine Zukunft von Solarworld.

Zuletzt hatte der Solarstromtechnologiekonzern Anfang Januar mit einem Deal mit Sonepar Deutschland von sich reden gemacht. Die Aktie konnte damals in einem ähnlichen Umfang wie am 21. Februar zulegen. Doch nachdem der Kurs schon seit Anfang Dezember in die Senkrechte gegangen und um über 200 Prozent zulegen konnte, war am 9. Januar bei 6,50 EUR Schluss. Ab dort korrigierte Solarworld auf 3,30 EUR.

Jetzt also der neue Rallyschub und alle Beteiligten fragen sich natürlich zu Recht, wo jetzt die nächsten Kursziele liegen. Am 6. Januar hatten wir Ihnen schon in „Solarworld – Kursexplosion! Kursziel?“ charttechnisch aufgeschlüsselt, wohin die Reise gehen könnte. Zitat: „Mit Pauken und Trompeten ist die Aktie nun mit einer Kurslücke deutlichst aus einem fallenden Keil nach oben ausgebrochen. In den kommenden Wochen könnte der Kurs daher tendenziell weiter steigen und sich dem nächsten wichtigen Widerstandsbereich nähern, der (erst) bei ca. 10,50 bis 11 EUR verläuft.“

Diese Aussage können wir heute genau so stehen lassen. Wer einen langen Atem hat und sich von den großen Kurssprüngen in beiden Richtungen nicht beirren lässt, könnte in ein paar Wochen die Ernte einfahren und seine Anteile gut und gerne im unteren zweistelligen Eurobereich gegen Bares eintauschen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse