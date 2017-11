Solarworld: Warten auf Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

bei der Solarworld AG fand in Bezug auf das laufende Insolvenzverfahren beim zuständigen Amtsgericht ein nicht öffentlicher Prüfungstermin statt. Die Gläubiger dürfte bestimmt interessieren, was sie noch für ihre Forderungen erhalten werden – sprich, was für eine Quote realistisch ist. Und nur wenn die Gläubiger ihr Geld erhalten haben, dann wird ein möglicher Rest an die Aktionäre verteilt. Um es noch einmal zu wiederholen: Danach sieht es derzeit nicht aus – sprich, die Aktionäre der Solarworld AG sollten mit einem Totalverlust rechnen.

Solarworld AG: Wird die US-Tochter gut verkauft?

Wichtigstes verbliebenes Asset der Solarworld AG ist weiterhin die US-Tochter, nachdem die deutschen Produktionsstätten bekanntlich an die SolarWorld Industries GmbH verkauft worden sind. Diese beiden Unternehmen sollten nicht miteinander verwechselt werden, auch wenn der Name ähnlich ist. Und von der Solarworld Industries GmbH gibt es naturgemäß keine Aktien! Die gehandelten Aktien beziehen sich auf die Solarworld AG, und genau deshalb ist es für diese wichtig, was mit der US-Tochter geschehen wird. Es wäre sehr interessant, dazu Neuigkeiten zu erhalten – doch offensichtlich ist ein Verkauf noch nicht in trockenen Tüchern, jedenfalls wurde dazu noch nichts gemeldet.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.