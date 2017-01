Solarworld: War es das?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Solarworld, denn nicht nur krachte der Aktienkurs wieder ein, es wurden auch kritische Stimmen zu den geplanten Modernisierungsinvestitionen laut, vor allem von Seiten des Aufsichtsrates. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Luftnummer Aktiensprung! Tatsächlich hat sich der starke Kurssprung in der Solarworld-Aktie als eine Luftnummer entpuppt, denn die Fundamentaldaten und die Aussichten in der Branche sprechen für sich. Nachdem also der Kurs kurz die obere Trendkanalbegrenzung des langfristigen Abwärtstrends berührt hatte, ging es schon wieder um 45% zurück, ehe er am Freitag wieder mit einem Up-Gap eröffnete. Aktuell liegt der Kurs einbetoniert zwischen dem 200- und dem 100-Wochendurchschnitt.

Kurze Freude, dann lange Gesichter! Das eben erwähnte kurzfristige Up-Gap auf Tagesbasis, war wohl eher eine Reaktion auf die angekündigten Investitionsvorhaben seitens des Konzernchefs Asbeck im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 12.01.2017. Mit einer Investition in zweistelliger Millionenhöhe will er die Waferfabrik in Freiberg auf die neusten Qualitätsstandards bringen und gegen die mögliche Pleite des Konzerns ankämpfen. Die Kontrolleure des Aufsichtsrats beobachten dies allerdings mit Argusaugen.

Nun, der Konzern habe im vierten Quartal einige Maßnahmen ergriffen, um die Liquidität zu verbessern. Wird dies positive Auswirkungen haben? Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse