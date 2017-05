Solarworld: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

seit dem 10. Mai ist es amtlich: Solarworld geht in die Insolvenz und damit zugleich eine Ära zu Ende. Und was für eine Ära:

Von 2003 bis 2007 war die Aktie so ziemlich das Beste vom Besten, was Sie in jenen Jahren im Depot halten konnten. Mehr als +21.000% konnten Solarworld-Aktionäre verdienen. Heute ist es schon fast in Vergessenheit geraten:

Aber noch im November 2008 plante Solarworld die Übernahme aller 4 deutschen Opel-Werke. Seinerzeit war aufgrund der Finanzkrise noch nicht eindeutig zu erkennen, dass der Solarmodulhersteller seinen Zenit bereits überschritten hatte.

Drei Jahre später rutschte das Unternehmen aufgrund der wachsenden Krise in der Solarbranche erstmals an den Rand des Abgrunds. Langwierige Verhandlungen um einen Schuldenerlass und einen Kapitalschnitt resultierten Anfang 2014 in einer Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung. (Aufgrund der Umrechnung zeigt die Kurshistorie „utopische“ Rekordhochs von 7.320 Euro auf.)

Dass Solarworld-Aktionäre, die bis zuletzt an eine Renaissance „ihres“ Unternehmens geglaubt haben, nun durch Verkäufe versuchen, zu retten was noch zu retten ist, lässt sich gut nachvollziehen. Was ich in diesem und ähnlichen Insolvenz-Fällen jedoch immer wieder als unglaublich empfinde:

Es finden sich für die gebeutelten Aktionäre tatsächlich immer noch Anleger, die ihnen die Anteile abnehmen, weil sie darauf hoffen, das „schnelle Geld“ zu machen! Das zeigen die rund 147.000 im Durchschnitt pro Handelstag umgesetzten Solarworld-Aktien.

Dabei ist seit dem 10. Mai „sonnenklar“ (das Wortspiel musste natürlich jetzt kommen!), dass der Wert der Solarworld-Aktie nur noch gegen Null gehen kann. Denn angesichts der Schulden wird wohl für die Aktionäre, die bis zum bitteren Ende durchhalten, nichts mehr übrigbleiben!

Ich wiederhole mich daher gerne: Wenn Ihnen Ihr Geld lieb ist, dann lassen Sie die Finger von dieser Aktie! Hier können Sie nur verlieren!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.