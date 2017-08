Solarworld: Der Traum ist aus!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

nur wenig Begeisterung übt die Aktie von Solarworld an den Märkten derzeit aus. Jetzt scheint es zum erwarteten Ausverkauf zu kommen. Allein zum Wochenbeginn ging es für das Unternehmen um satte 9 % abwärts. Die kurzfristig wieder positivere Stimmung scheint endgültig verflogen zu sein. Auch Short-Investoren dürften es schwer haben, derzeit noch günstige Wetten auf fallende Kurse abschließen zu können. Es gibt kaum noch Hoffnung.

Die nun neu gegründete Solarworld hatte angekündigt, die Produktion rasch ausweiten zu wollen. Doch dies klingt in den Ohren der Anleger offenbar unglaubwürdig. Binnen zweier Wochen ging es für die Aktie um satte 48 % nach unten. Das Minus auf Monatsbasis beträgt jetzt bereits 62 %. Die Aktie hat seit Jahresbeginn über 75 % an Wert verloren – und aus charttechnischer Sicht gibt es kaum noch Hoffnung. Rein formal ist allerdings noch etwas Luft bis zum Allzeittief bei 0,37 Euro, das am 17. August 2017 markiert wurde. Der Abstand beläuft sich auf gut 30 %.

Technische Analysten winken ab

Auch das Urteil der technischen Analysten gibt wenig Grund zur Hoffnung. Diese bescheinigen Solarworld einen massiven Baisse-Modus. Alle Trendpfeile sind abwärts gerichtet. Der Abstand auf einen Trendwechsel ist mit jeweils mehr als 50 % sehr hoch.

Die Aktie ist im tiefroten Bereich und allenfalls ein Short-Spekulationsobjekt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.