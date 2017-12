Solarworld Transfergesellschaft: Einladung zur Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee am Mo 04.12.17 um 13 Uhr in Arnstadt

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Arnstadt (ots) - Am 1. August 2017 wurde das Insolvenzverfahrenüber das Vermögen des Bonner Konzerns Solarworld AG eröffnet.Insolvenzverwaltung und IG Metall vereinbarten in der Folge einenInteressenausgleich/Sozialplan und die Einrichtung einersechsmonatigen Transfergesellschaft am Standort Arnstadt. In diesesind zum 16.08.2017 insgesamt 482 Beschäftigte gewechselt. Nach derHälfte der Laufzeit der Transfergesellschaft stellen sich Fragen: Washat die Transfergesellschaft den Beschäftigten bisher gebracht?Welche Aktivitäten gab es? Wie sind die Vermittlungserfolge? WelcheErwartungen konnten erfüllt werden, welche nicht? Wie ist dasInstrument Transfergesellschaft grundsätzlich politisch einzuordnen?Zur Klärung dieser Fragen wird es eine Pressekonferenz geben.PressekonferenzMontag, 4. Dezember 2017, 13:00 UhrMYPEGASUS GmbHDr.-Bonnet-Weg 1, 99310 ArnstadtIhre Gesprächspartner sind:- Jan Kiehne, Geschäftsführer MYPEGASUS GmbH- Wolfgang Tiefensee, Thüringer Minister für Wirtschaft,Wissenschaft und Digitale Gesellschaft- Kirsten Breuer, 2. Geschäftsführer der IG Metall ErfurtWir freuen uns über Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Dusan Vesenjak, MYPEGASUS GmbH0151-16241001dusan.vesenjak@mypegasus.deOriginal-Content von: MYPEGASUS GmbH, übermittelt durch news aktuell