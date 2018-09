Solarworld: Totalverlust wahrscheinlich!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Bei den Solarworld-Aktien ist ein Totalverlust wahrscheinlich. Kein Wunder, dass der Kurs auch in den vorigen Wochen und Monaten per saldo immer weiter verloren hat. Und auf Sicht von 3 Jahren stehen inzwischen rund -99% zu Buche. Das ist für diejenigen, die länger dabei sind, schon sehr nah dran am Totalverlust. Und woher soll auch Hoffnung kommen? Am Donnerstag meldete der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.