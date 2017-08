Solarworld: Richtung Null!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

so langsam scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Solarworld-Aktie Richtung Null tendiert. Das Unternehmen „Solarworld AG“ befindet sich bekanntlich in der Insolvenz, und ein Großteil der Assets ist inzwischen laut Unternehmensmitteilung verkauft worden. Es gibt nun eine „neue“ Solarworld, und zwar die „SolarWorld Industries GmbH“. Auch wenn der Name ähnlich ist: Es handelt sich um ein anderes Unternehmen, und es ist keine Aktiengesellschaft. Will heißen: Die Solarworld-Aktien beziehen sich auf die alte Solarworld AG, die einen Großteil ihrer Assets verkauft hat und die Erlöse daraus sollen verwendet werden, um Gläubigern Geld zukommen zu lassen. Für die Aktionäre wird da voraussichtlich gar nichts übrig bleiben.

Solarworld: Es gilt zu unterscheiden!

Letzteren Punkt hatten offenbar einige noch gar nicht realisiert. Denn wenn nicht gerade für die verbleibende Beteiligung in den USA ein riesiger Preis erzielt werden kann, dann war es das mit den Aussichten darauf, dass die Solarworld-Aktionäre noch irgendeinen Geldbetrag im Zuge des Insolvenzverfahrens erhalten werden. Und genau diese Erkenntnis scheint sich gerade durchzusetzen, weil die Solarworld-Aktie mächtig unter Druck gerät. Auch wenn die „neue“ Solarworld Erfolg haben sollte: Die Aktionäre der „alten“ Solarworld sind nicht an diesem neuen Unternehmen beteiligt.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.