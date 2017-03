Solarworld: Qualität soll es richten!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

der krisengeschüttelte Solarworld-Konzern meldete sich mit Neuigkeiten. Die entsprechende Pressemitteilung lautet: „Mehr Netto vom Mono: SolarWorld liefert Module in 10W-Leistungsklassen“. Was es damit auf sich hat: „Mono“ bezieht sich auf die neue sogenannte mono-PERC-Zelltechnologie, auf die Solarworld nun setzen möchte. Die Produktion alter Linien soll entsprechend umgestellt werden. Und die 10W-Leistungsklasse bedeutet, dass sich Solarworld damit von den sonst verbreiteten 5W-Leistungsklassen absetzen möchte. Und dies mit einem besonderen Versprechen:

Solarworld-10W-Leistungsklasse: Abweichungen nur nach oben!

Es sollen nur noch positive Abweichungen toleriert werden! Und dies ist für die Kunden sehr erfreulich. Solarworld nennt ein Beispiel: Ein Kunde möchte ein 280 Watt Modul. Wenn die tatsächlich installierte Leistung nun „286 oder sogar 289 Wp STC-Leistungen“ erbringt, dann würde bei 5W-Leistungsklasse mehr bezahlt werden. Bei Solarworld soll es nun aber heißen: Erst ab 290 wird mehr gezahlt – Abweichungen im Rahmen der 10W-Leistungsklasse sind Vorteil für den Kunden und werden diesem nicht berechnet. Wohlgemerkt nur bei Abweichungen nach oben. Ich weise darauf hin, dass ich bei Solarworld investiert bin.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.