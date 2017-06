Solarworld: Personalwechsel!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

es gibt Neuigkeiten von Solarworld. Und zwar meldete sich das Unternehmen mit einer recht kurzen Meldung. Demnach wird der Rücktritt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Solarworld AG – Dr. Georg Gansen – angekündigt. Dieser soll mit Wirkung zum 30. Juni 2017 wirksam werden. Und wieso tritt Dr. Gansen zurück?

Als Begründung heißt es, dies geschehe „wegen anderweitiger beruflicher Aufgaben“. Ob dies auch so geschehen wäre, wenn die Solarworld AG nicht den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hätte? Die großen Tochtergesellschaften von Solarworld sind dem Schritt der Mutter bekanntlich gefolgt – und vielleicht hatte da der Vorsitzende des Aufsichtsrates kein Interesse mehr an seiner Position in diesem Umfeld.

CEO und Vorsitzender des Aufsichtsrats im Blick

Aber auch der CEO von Solarworld tritt gewissermaßen in die zweite Reihe zurück, denn der Insolvenzverwalter hat nun das sagen. Dazu heißt es: „Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände ihres Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam.“ Damit ist klargestellt, wer nun das Sagen hat bei Solarworld! Ich weise darauf hin, dass ich bei Solarworld investiert bin. Es bleibt spannend, was es in Bezug auf das Insolvenzverfahren noch Neues geben wird!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.