Solarworld: Nur heiße Luft?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Einen Start nach Maß ins neue Jahr erwischte die Aktie von Solarworld. Dabei konnte das Papier des Solarmodul-Herstellers in nur wenigen Handelstagen dreistellig prozentuale Kursgewinne einfahren. Konkret: Den ersten Handelstag im Jahr (2. Januar) beendete das Solarworld-Papier bei 2,44 Euro. Seitdem schoss der Titel am 9. Januar in der Spitze bis auf 6,50 Euro. Das entspricht...