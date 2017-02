Solarworld: Langweilig wird es hier nie!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

langweilig wird es bei Solarworld eher selten. Denken Sie nur an die massiven Kurssprünge im Januar und die drastisch erhöhten Handelsvolumina, die wir da gesehen haben. Doch eine Begründung dafür gab es bis heute eigentlich nicht. Keine News zu einer möglichen Einigung im Hemlock-Prozess oder ähnlich „große“ operative Nachrichten. Was nicht bedeutet, dass es von Solarworld keine News gibt. Aber diese sind eher geringerer Art. In ruhigeren Zeiten wären das bestimmt durchaus wichtige Nachrichten, doch angesichts der hohen Volatilität ist es nicht gerade als Begründung für 50% Kursplus oder Kursrückgang zu sehen. Was ist zuletzt gemeldet worden? Dies: Solarworld verdoppelt die Produktgarantie für die eigenen Solarmodule, und zwar von 10 auf 20 Jahre.

20 Jahre statt 10 Jahre Produktgarantie!

Da scheint das Management in der Tat sehr von der Qualität der eigenen Module überzeugt zu sein. Denn eine Verdoppelung der Produktgarantie bedeutet eben auch, dass diese Garantie für jedes neue Modul dann 10 Jahre länger gilt. So eine Verlängerung sollte man wohl nur geben, wenn davon ausgegangen werden kann, dass kaum Garantiefälle eintreten. Eine andere Frage ist allerdings natürlich, ob es Solarworld in der heutigen Form überhaupt noch geben wird. Ich weise darauf hin, dass ich bei Solarworld investiert bin.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse