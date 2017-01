Solarworld – Kursexplosion! Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Lieber Leser,

lange hat man nichts mehr gehört von Solarworld und an fallende Kurse war man ja vom einstigen Börsenliebling und gefallenen Engel eh seit Jahren gewöhnt. Doch am 5. Januar meldet sich die Aktie spektakulär zurück. Nachdem der Kurs im Dezember 2016 auf 2,15 EUR gefallen war und Solarworld damit auf einem Allzeittief notierte, ging die Aktie plötzlich durch die Decke und stieg unter sehr hohem Handelsvolumen gestern um über 50 Prozent auf 4,35 EUR.

Zuerst dachte man dieser Kurssprung wäre die Folge der laufenden Restrukturierung. Doch 470 Beschäftigte weniger im Unternehmen, rechtfertigen sicher keinen derartigen heftigen Anstieg. Zumal natürlich weiterhin auch die Insolvenz von Solarworld droht, die besonders durch den zähen Rechtsstreit mit Hemlock verursacht werden könnte. Am Ende des Tages kristallisierte sich dann aber heraus, dass Solarworld in Sonepar Deutschland einen guten Partner gefunden hat, der angekündigt hat den Vertrieb der Solarmodule von Solarworld verstärkt zu fördern.

Ankündigungen gibt es natürlich immer viele. Aber, ob am Ende etwas daraus wird und konkret etwa bei rumkommt, steht auf einem anderen Blatt. Anleger feiern zumindest diese guten Nachrichten und sorgen aus charttechnischer Sicht für ein Kaufsignal der Extraklasse.

Mit Pauken und Trompeten ist die Aktie nun mit einer Kurslücke deutlichst aus einem fallenden Keil nach oben ausgebrochen. In den kommenden Wochen könnte der Kurs daher tendenziell weiter steigen und sich dem nächsten wichtigen Widerstandsbereich nähern, der (erst) bei ca. 10,50 bis 11 EUR verläuft.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse