Solarworld: Kommt es bald zu einer Entscheidung?

überraschende News gab es in der letzten Woche bei SolarWorld, denn hier wird gerade eine massive Umstrukturierung geplant. Auch hofft man auf eine baldige Einigung im Rechtsstreit mit Hemlock, denn meines Erachtens können erst dann weitere Entscheidungen gefällt werden. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Solarworld und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Arbeitsplätze in Gefahr! Aktuell stehen bei Solarworld Arbeitsplätze auf dem Spiel und die Situation ist mehr als angespannt, denn das Unternehmen plant massive Umstrukturierung und eine völlige Neuausrichtung des Geschäftes. Die Aktie konnte sich seit Jahresbeginn verdoppelt, denn die Spekulation rund um eine Einigung mit Hemlock nehmen kein Ende.

Das Hemlock-Problem! In 2016 wurde Solarworld dazu verurteilt über 800 Millionen Euro Strafe an den Siliziumhersteller Hemlock zu zahlen. Weil aber diese Summe die Marktkapitalisierung der Firma deutlich überschreitet, würde Solarworld so gut wie zahlungsunfähig. Eine Einigung scheint jetzt jedoch in erreichbarer Nähe, zumindest wenn es um die Erwartungshaltung an der Börse geht.

Riskantes Papier? Derzeit überwiegen bei Solarworld definitiv die Risiken, denn gerade nach einer solch starken und prägnanten Rallye ist die Chance auf einen deutlichen Kursrücksetzer gegeben und hier sollte vorab lieber zur Teetasse gegriffen werden.

Selbst falls die bedrohliche Situation aufgehoben wird, hat das Unternehmen immer noch massive Probleme. Können die geplanten massiven Kostensenkungen hier Abhilfe schaffen? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

