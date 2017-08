Solarworld: Klartext vom Geschäftsführer

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Es bleibt spannend beim nach der Insolvenz geschrumpften Solarmodulherstellers Solarworld: "Wir wollen in relativ kurzer Zeit auf ein Gigawatt kommen", sagte Geschäftsführer Frank Asbeck am Donnerstag in Berlin zur geplanten Jahreskapazität. "Das ist dann unsere alte Produktionskraft, die wir in Europa vor der Insolvenz hatten." Am Anfang sollen es 400 Megawatt sein.  Eine...