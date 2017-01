Solarworld mit KURSEXPLOSION!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

das neue Jahr ist noch sehr jung, doch die Aktie von Solarworld hat sich schon in dieser kurzen Zeit mal eben im Wert verdoppelt! Die Entwicklung überrascht etwas, da es eigentlich ruhig um das Unternehmen geworden ist. In einschlägigen Portalen mehren sich aber Gerüchte, nach denen der Hersteller von Solarmodulen bald eine mögliche Lösung im Rechtsstreit mit dem Zulieferer Hemlock erreichten könnte. Bei dem Rechtsstreit geht es um mehr als eine halbe Milliarde USD. Allerdings finden sich keine verlässliche Quellen zu diesen Vermutungen.

Solarworld jetzt auch bei Sonepar!

Eine gute Nachricht gibt es für Solarworld aber auch abseits von wilden Spekulationen. Die Solarmodule werden künftig auch beim Großhändler Sonepar angeboten, der diese im Rahmen seiner Markenoffensive als besonders hochwertige Artikel vermarkten will. Das alleine kann den derzeitigen Kursanstieg nicht annähernd rechtfertigen. Anleger dürfte das nicht weiter kümmern, stattdessen dominiert die Freude über die unverhofften Gewinne. Wie immer bei solchen sprunghaften Anstiegen ist jetzt aber Vorsicht angesagt. Mögliche Korrekturen könnten jetzt ebenso dramatisch ausfallen wie die letzten Gewinne, gerade wenn die derzeitigen Gerüchte sich in Luft auflösen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse