Solarworld: Jetzt doch eine Chance zum Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Lieber Leser,

die Solarworld-Aktie verzeichnete in diesen Tagen eine starke Aufwärtsbewegung von mehr als 60 %, fiel jedoch kurz darauf wie gewohnt um mindestens die Hälfte. Was war geschehen? Medienberichten zufolge soll das Unternehmen 50 % seines Lithium-Projekts im Erzgebirge an einen kanadischen Partner verkauft haben. Dieser soll nun das Fortführen des Projekts, also die eventuelle Förderung von Lithium finanzieren. Es geht in allererster Linie zunächst um die Prüfung der Möglichkeiten. Eine Machbarkeitsstudie soll innerhalb der nächsten 18-24 Monate etwas Licht ins Dunkel bringen. Damit scheint Solarworld auf den ersten Blick einen guten Deal erreicht zu haben, was auch die spontane Kauflaune bei der Aktie erklärt.

Projekt kann komplett erworben werden

Dabei ist der Bereich Lithiumabbau zukunftsträchtig, sofern man nur an die bald kommende Flut an E-Autos denkt. Warum man dieses möglicherweise sehr lukrative Projekt für eine geringe Summe verscherbelt, ist fraglich und macht wohl nur dann Sinn, wenn es fundamental so richtig brodelt. Hinzu kommt noch, dass der neue Partner bei aussichtsreichen Ergebnissen der Machbarkeitsstudie immer noch die Möglichkeit hat, das gesamte Projekt aufzukaufen. Die Summe, die dabei im Spiel wäre, würde einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag nicht überschreiten, wie es heisst.

Abwärtstrend weiterhin intakt

Wie dem auch sei, der langfristige, technische Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Denn auch der impulsartige Anstieg in Folge der Partnerschaft konnte den Wert nicht über die Abwärtstrendlinie katapultieren. In diesem Fall hilft uns die Markttechnik dabei, von zu spekulativen Kursbewegungen abzusehen. Zu spät wäre es sicherlich auch dann nicht, sofern die Trendlinie tatsächlich überwunden werden kann. Sie verläuft derzeit zwischen 6,00-6,10 Euro je Aktie.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse