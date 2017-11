Solarworld: Insolvenzverfahren im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

bei der im Insolvenzverfahren befindlichen Solarworld AG war es zuletzt ruhiger. Kein Wunder: Quartalszahlen oder sonstige Meldungen zum operativen Geschäft gibt es nicht mehr. Der Insolvenzverwalter hat einen Großteil der dem Unternehmen verbliebenen Aktiva bereits verkauft – so hat die neu gegründete SolarWorld Industries GmbH (nicht zu verwechseln mit der Solarworld AG!) die deutschen Produktionsstätten sowie diverse Tochtergesellschaften übernommen. Ein großes Fragezeichen gibt es aber noch im Hinblick auf die US-Tochter der Solarworld AG – denn die ging nicht an die SolarWorld Industries GmbH.

Solarworld AG: Was wird mit der US-Tochter?

Derzeit soll da ein Käufer gesucht werden, und wie der Stand der Dinge dazu ist, dazu hat der Insolvenzverwalter öffentlich noch nichts mitgeteilt. Gerade das dürfte aber für die diversen Gläubiger der Solarworld AG interessant sein – denn der mögliche Verkaufserlös bestimmt mit, was es überhaupt noch für eine Quote für die Gläubiger gibt. In Bezug auf die Aktionäre hatte es bereits vor Monaten geheißen, dass diese voraussichtlich gar nichts mehr bekommen. Denn sie stehen in der Reihe hinter den Gläubigern. Und was diese überhaupt für eine Quote bekommen, ist weiter offen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.