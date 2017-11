Solarworld: Hilfe für die US-Tochter gewünscht!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Liebe Leser,

bei der US-Tochter der Solarworld AG (ich weise nochmal darauf hin, dass die nicht mit der „neuen“ SolarWorld Industries GmbH verwechselt werden soll) ist es derzeit recht interessant. Denn da hatte sich die U.S. International Trade Commission (kurz ITC) für Hilfsmaßnahmen für US-amerikanische Produzenten von Photovoltaik-Modulen ausgesprochen. Und da die US-Tochter der Solarworld AG in den USA produziert, würde sie wohl von entsprechenden Hilfsmaßnahmen profitieren. Entsprechend hatte sich der CEO von Solarworld Americas Inc. (= US-Tochter der Solarworld AG) so geäußert: „This is a useful first step“. So weit, so gut.

Solarworld AG: Die US-Tochter im Blick

Allerdings ist noch offen, was für Hilfsmaßnahmen für die US-Photovoltaik-Industrie kommen werden – oder ob überhaupt welche kommen werden. Denn es handelte sich um eine Empfehlung der ITC, nicht mehr und nicht weniger. Entschieden darüber wird laut Solarworld Americas Inc. – im Weißen Haus. Derzeit noch offen. Recht interessant im Hinblick darauf, dass die US-Tochter der Solarworld AG wahrscheinlich deren wichtigstes verbliebenes „Asset“ ist. Es gibt also weiterhin Fragezeichen in Bezug auf die Solarworld AG.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.