Solarworld: Hier ist es VERDAMMT heiß!

120 Prozent Kursgewinn in nur vier Handelstagen! Was eine unglaubliche Kursexplosion die hier momentan von statten geht. Was ist denn hier los?

Spekulationen treiben!

Das interessante ist, es gab keine Unternehmensmeldung. Das bestätigte ein Aktienhändler. Und dennoch stieg der Preis der Aktie allein an einem einzigen Tag um über 50 Prozent. Vielleicht ist der Grund in einer Spekulation zu finden die die Lösung vieler Solarworld Problem betrifft. Bereits im Juli vergangen Jahres wurde in den USA entscheiden, dass Unternehmen solle eine Strafzahlung von 793 Millionen Euro zahlen. Das Prekäre: Solarworld verfügte zu diesem Zeitpunkt aber nur 84 Millionen Euro an flüssigen Mittel. Das ist viel zu wenig. Im Zuge dessen verlor die Aktie im vergangen Jahr über 70 Prozent ihres Wertes. Besteht doch weiterhin die Möglichkeit, dass Solarworld in naher Zukunft zahlungsunfähig wird.

Was soll man jetzt tun?

Bei einem solchen Anstieg will man doch dabei sein! Hier kann es einem schon mal mächtig in den Fingern jucken. Aber die Aktie ist gewiss nur etwas für Zocker. Besonders das Fehlen fundamentaler Unternehmensmeldung macht eine Spekulation in das Papier äußerst risikoreich. Sollte sie dennoch aufgehen stehen hier weitere fulminante Gewinnmöglichkeiten in Aussicht.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

