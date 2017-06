Solarworld: Geht es jetzt in Richtung 2 Euro je Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

die Solarworld-Aktie hat in den letzten beiden Wochen einen euphorischen Sprung verzeichnet. Am Freitag schloss der Wert 110 % über dem letzten Tief bei 0,70 Euro je Aktie. Begründet wird der Anstieg mit der Besichtigung des Unternehmens durch den indischen Energieminister im Rahmen des deutsch-indischen Treffens der Regierungen. Dabei soll Interesse für weitere Gespräche bekundet worden sein, wie der Insolvenzverwalter mitteilte. Gleichfalls warnen mehrere Analysten davor, zu viel in die Information hinein zu interpretieren. Denn es bleibt dennoch unwahrscheinlich, dass sich Investoren in die Schulden des Unternehmens einkaufen. Eher dürfte man, wenn überhaupt, nur bestimmte Geschäftsbereiche akquirieren.

2,00 Euro je Aktie im Blickfeld

Wie dem auch sei, selbst der zweite Fall dürfte einiges an Hoffnung bei den Anlegern schüren. Denn zwar kommt Solarworld als Ganzes dabei nicht ungeschoren davon. Doch dass es Interessenten für bestimmte Bereiche gäbe, könnte insgesamt dazu beitragen, dass Solarworld früher oder später einen Großteil der Schulden wird tilgen können. Aus der markttechnischen Perspektive dürften erst Preise oberhalb von 2 Euro je Aktie für weiteres kurz- bis mittelfristiges Aufwärtspotential in Richtung der beiden langfristigen Durchschnitte auf Wochenbasis sorgen. Diese verlaufen derzeit beide zwischen 3,4-3,5 Euro je Aktie.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.