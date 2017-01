Solarworld: Die ENTSCHEIDUNG naht!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

viele Arbeitsplätze stehen aktuell auf dem Spiel. Solarworld plant massive Umstrukturierung und eine völlige Neuausrichtung des Geschäftes. Die Atmosphäre ist angespannt. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier nunmehr verdoppelt. Zurückzuführen ist dies auf anhaltenden Spekulation rund um eine Einigung mit Hemlock. Im letzten Jahr wurde Solarworld dazu verurteilt über 800 Millionen Euro Strafe an Hemlock, einem Siliziumhersteller, zu zahlen. Diese Summe überschritt deutlich die Marktkapitalisierung der Firma. Damit wäre Solarworld so gut wie zahlungsunfähig. Jetzt jedoch scheint es zu einer Einigung zu kommen. So sind jedenfalls die Erwartungen die an der Börse gespielt werden. Denn bisher kann keine andere Meldung diesen fulminanten Kurssprung zu Jahresbeginn erklären.

Ein Papier für Zocker

Ob man jetzt allerdings auf den fahren Zug aufspringen sollte ist mehr als fraglich. Die Risiken überwiegen. Besonders nach einer solch starken und prägnanten Rallye ist die Chance auf einen deutlichen Kursrücksetzer jederzeit gegeben. Hier heißt es vorerst abwarten. Die Situation beobachten. Denn auch wenn die bedrohliche Situation aufgehoben wird, hat Solarworld immer noch massive Probleme und ist immer noch nicht so profitabel wie man es gerne erwarten würde. Der Aufsichtsrat plant nun massive Kostensenkungen und das Geschäftsmodell auf einzelne spezialisierte Produkte auszurichten. Mal sehen was die nächsten Tage bringen.

