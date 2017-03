Solarworld: Deutlicher Kursanstieg voraus? Technische Analysten machen Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Solarworld hatte jüngst einen spektakulären Ausbruch nach oben hingelegt. Jetzt ist die Aktie zurück in einem kräftigeren Seitwärtstrend. Denn zum Ende der letzten Handelswoche hat der Kurs den Weg Richtung 4,00 Euro verstetigt. Nach massiven Ausschlägen scheint der Kurs dort einen Wert zu finden, an dem sich ein Seitwärtstrend ausbildet. Der GD200 ist mit dem letzten Handelstag der vergangenen Woche auf den Prüfstand gestellt worden.

Aufwärtstrend steht unmittelbar bevor

Der Aufwärtstrend nach dem gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage ist minimal überschritten worden. Die Aktie befindet sich nun im formalen Aufwärtstrend. Da dies auch in allen anderen bedeutenden zeitlichen Dimensionen gelang, erwarten technisch orientierte Analysten einen deutlichen Kursanstieg.

Fundamental orientierte Analysten sehen dafür keinen Anlass und verweisen auf die weiterhin angespannte Lage, die sich unter anderem in einem kräftigen Stellenabbau um 10 % niederschlägt.

Charttechniker erwarten nach dem vorläufigen Ende der Ausschläge neue mögliche Impulse, wenn der Boden bei 4,00 Euro ein weiteres Mal bestätigt wird.

Insgesamt ist die Aktie wegen des formalen Aufwärtstrends, den sie nun nerreicht hat, im neutralen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.