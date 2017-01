Solarworld – Da ist der erste Absacker!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

dass die Aktie von Solarworld so stark nach oben geprescht ist, kann man mittlerweile getrost der Gerüchteküche zu ordnen. Jeder Blick auf die gängigsten Fundamentaldaten zeigt, dass der Wert es in der nächsten Zeit wohl kaum zum erhöhten Gewinnwachstum schaffen wird. Umso weniger sollte man sich von solchen Kapriolen beeindrucken lassen. Auch ein Blick auf die Markttechnik hilft in solchen Situationen, die Nerven zu behalten. Denn, der langfristige Abwärtstrend ist weiterhin intakt und wird erst dann in Frage gestellt sein, wenn das Preisniveau bei 7,00 Euro je Aktie überwunden ist.

200-Wochendurchschnitt überwunden

Die langfristige Abwärtstrendlinie verläuft in einem Bereich zwischen 6,80-7,00 Euro je Aktie. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass kurz davor nun der erste starke Abverkauf, anschließend an den impulsartigen Anstieg, kommt. Allerdings dürfte nun die kürzlich überwundene 200-Wochendurchschnittlinie als Unterstützung nach unten fungieren. Wie dem auch sei, der Ausbruch aus der langfristigen Trendlinie erst, würde darauf hindeuten, dass man sich den Wert in der nächsten Zeit etwas näher anschauen sollte und das möglicherweise auch andere Faktoren für den Anstieg sprechen. Wahrscheinlich ist es aber nicht.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

