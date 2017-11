Solarworld: Blick auf die USA!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

bei der Solarworld AG (nicht zu verwechseln mit der SolarWorld Industries GmbH, von der es keine Aktien gibt!) gab es zuletzt Neuigkeiten aus den USA. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Solarworld AG bekanntlich insolvent ist und die verbliebenen Assets derzeit verkauft werden sollen. Und zu den verbliebenen Assets der Solarworld AG gehört die US-Tochter. Für die gab es zuletzt eine potenziell positive Nachricht: Denn die U.S. International Trade Commission empfahl für die US-Solarindustrie Förder- bzw. Schutzmaßnahmen. Da geht es um mögliche Zölle für Importe von Modulen etc. oder auch um Kontingente, das wird sich zeigen.

Solarworld AG: Möglicher Verkauf der US-Tochter im Blick

Für SolarWorld Americas Inc. – die in den USA produzieren – ist das potenziell erfreulich. Juergen Stein, CEO von Solarworld Americas Inc., kommentierte dies sinngemäß so, dass dies ein nützlicher erster Schritt sei (Zitat: „This is a useful first step.“) Es wird nun darauf ankommen, was für Maßnahmen konkret beschlossen werden. Je günstiger für SolarWorld Americas Inc., desto tendenziell höher der mögliche Verkaufserlös für das Unternehmen. Doch wie gesagt – im Hinblick auf einen möglichen Verkauf gibt es derzeit noch keine öffentliche Nachricht.

