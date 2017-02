Solarworld: Außer Spesen nichts gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

den Aktionären von Solarworld dürfte das Lachen mittlerweile vergangen sein, denn im letzten Jahr gingen etwa zwei Drittel an Börsenwert verloren. Vorstandschef Frank Asbeck hat immer öfter damit argumentiert, dass es der Preisdruck sei, der seinem Unternehmen das Leben schwer mache. Es liegt zwar auf der Hand, dass viele chinesische Anbieter auf den hiesigen Markt drängen und damit die Preise massiv drücken. Dennoch werfen viele Kritiker Asbeck vor, dass er sich auch an die eigene Nase fassen muss, anstatt die Schuld auf andere zu schieben.

Viele Stellen fallen weg

Anfang des Jahres war es zwar zu einem kleinen Kurssprung gekommen, der sich jedoch mittlerweile als Strohfeuer entpuppt hat. Spätestens seit Veröffentlichung der neuen Zahlen ist klar, wie es um das Unternehmen steht. Absatz und Umsatz stiegen zwar im Vergleich zum Vorjahr. Doch das operative Ergebnis knickte deutlich ein und rangierte im Minus.

Als Sparmaßnahme werden nun 400 Stellen gestrichen. Zudem will sich die Firma auf monokristalline Hochleistungsprodukte konzentrieren. Der Vorstand rechnet „für das Jahr 2017 mit einem Anstieg des EBIT gegenüber 2016, wenngleich es noch negativ bleiben dürfte.“ Optimismus sieht anders aus.



Dennoch Vorstandschef Asbeck ist selbst am Unternehmen mit rund 21 Prozent der Anteile beteiligt. Den größten Aktionär allerdings stellen die Qatar Solar Technologies mit 29 Prozent dar. Als Kurstreiber konnten zuletzt allerdings nur Nachrichten herhalten, die sich als Gerücht herausgestellt haben.

